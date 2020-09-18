الأوضاع السياسية في ظل ثورة تشرين وجائحة كورونا - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/09/18 | 03:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي ثورة تشرين فتحت افاقا مهمة وانسانية امام جماهير العراق، وتعد اكبر حدث في التاريخ المعاصر للشعب العراقي، للخلاص من القوى الطائفية القومية العشائرية وبناء دولة علمانية مبنية على المواطنة و فصل الدين عن الدولة ومساواة المرأة بالرجل و توفير العيش الكريم.



ان نزول الملايين بصدور عارية في مواجهة هذه القوى واجبار الحكومة على الأستقالة وودفع بالهيئة الحاكمة الى التخبط والدخول بازمة عميقة حيث لم تتمكن ......





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