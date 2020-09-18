القضاء الجزائري يحكم على شرطي سابق من رموز

2020/09/18 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جزائرية الخميس بسجن شرطي سابق من رموز "الحراك" الاحتجاجي لمدة عامين، بحسب ما أفادت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين".

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