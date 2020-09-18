#نادية_خلوف عندما كانت مونيكا متدربة شابة في البيت الأبيض أقام كلينتون معها علاقة جنسية ، تعرضت بسببها للسجن لأن خصومه طلبوا منها الاعتراف ، ومن ثم -حسب رأيها -كانت فتاة بسيطة اعتقدت أن القضية قضية حب .
برّأت المحكمة كلنتون يومها رغم صحة الموضوع .
زادت شعبية كلنتون بعد الاعتداء الجنسي -حتى لو كان بموافقة مونيكا-لأنها العنصر الضعيف في العلاقة .
عندما أراد ترامب تعيين القاضي الأول .
أتت أستاذة جامعية إلى ال ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيمي دوريس وقصتها مع ترامب - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيمي دوريس وقصتها مع ترامب - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).