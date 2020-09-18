أيمي دوريس وقصتها مع ترامب - نادية خلوف

2020/09/18 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف عندما كانت مونيكا متدربة شابة في البيت الأبيض أقام كلينتون معها علاقة جنسية ، تعرضت بسببها للسجن لأن خصومه طلبوا منها الاعتراف ، ومن ثم -حسب رأيها -كانت فتاة بسيطة اعتقدت أن القضية قضية حب .



برّأت المحكمة كلنتون يومها رغم صحة الموضوع .



زادت شعبية كلنتون بعد الاعتداء الجنسي -حتى لو كان بموافقة مونيكا-لأنها العنصر الضعيف في العلاقة .



عندما أراد ترامب تعيين القاضي الأول .



أتت أستاذة جامعية إلى ال ......





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