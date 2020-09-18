"دستورنا رحيلكم".. جزائريون يردون على دعوة الاستفتاء

2020/09/18 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "دستورنا هو رحيلكم" تعبيرا عن رفضهم المشاركة في استفتاء تعديل الدستور الذي اقترحته الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.

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