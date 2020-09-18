2020/09/18 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة النجف العراقية تحقيقا في انفجار استهدف "المعهد الأميركي" وفقا لما أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان يوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف تحقق في تفجير "المعهد الأميركي" وتعلن الخسائر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف تحقق في تفجير "المعهد الأميركي" وتعلن الخسائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).