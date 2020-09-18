محامي المصارع الإيراني أفكاري يفضح ثغرات

2020/09/18 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض محامي المصارع الإيراني، نافيد أفكاري، الذي نفذ فيه حكم الإعدام، القانونية، بيان القضاء الإقليمي في فارس بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرياضي الشاب ووصفه بأنه "لا أساس قانوني له".

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