2020/09/18 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة "العالم" في العراق بإستهداف رتلين عسكريين أميركيين بعبوات ناسفة في محيط العاصمة بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم على رتلين عسكريين أميركيين في محيط بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم على رتلين عسكريين أميركيين في محيط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).