2020/09/18 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف جنوب العراق، انفجار عبوة ناسفة في المعهد الأميركي وسط المحافظة، مشيرة الى عدم وجود خسائر بشرية في الحادث و الاضر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: شرطة النجف تصدر بيانا بشأن انفجار المعهد الاميركي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: شرطة النجف تصدر بيانا بشأن انفجار المعهد الاميركي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).