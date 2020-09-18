الحسناء السجينة 1983 الن روب غرييه: قيادة غرائبية غير مترابطة الى عالم الموت - بلال سمير الصدّر

2020/09/18 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر للوهلة الأولى يتجه غرييه الى عالم سوريالي شبيه والى حد كبير عوالم المخرج الأمريكي ديفيد لينش...فهل هذا يعتبر نقلة أو تحول في مسار كاتب النص الشهير للعام الماضي في مارينباد...؟إن كانت هذه نقلة فهي لم تحقق الكثير لهذا المخرج،بل ربما كانت نقلة نحو الأسوأ وليس نحو الأفضل،فهذا الفيلم الذي ينهل قليلا من فيلم الخالدة-أول أفلام الن روب غرييه وربما أفضل افلامه على الأطلاق-يدور في عالم غير هذا العالم...



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