مدير مراكز مكافحة الأمراض في أميركا: لدينا ما هو أكثر فعالية من اللقاح لمواجهة كورونا

2020/09/18 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد أكد مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية، روبرت ريدفيلد، أن لدينا بالفعل شيئًا أكثر فعالية من اللقاح في مواجهة الفيروس، وهي أقنعة الوجه، وفقا لموقع BGR.

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