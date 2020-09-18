"النقطة البرتقالية".. ميزة جديدة في آيفون للحماية من التجسس

2020/09/18 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تحديث آيفون الأخير، يرى العديد من المستخدمين، نقطة برتقالية غريبة تظهر من وقت لآخر في الزاوية اليمنى العليا من شاشتهم، وأغلبهم لا يعلم فائدتها الكبيرة.

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