2020/09/18 | 08:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الرجل المُقعد يزخر في عطائه منذ أكثر من عقد - صورة: ريبوار محمود پور

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