دخول 25 طنًا من الأسماك “الحرارية” إلى كردستان قادمة من إيران

2020/09/18 | 08:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت وسائل اعلام ايرانية، عن تصدير 25 طنا من الاسماك الحرارية المائية المستزرعة من مدينة جولبايكان الى كردستان العراق.

وبحسب المجموعة الإقليمية لنادي الصحفيين الشباب من أصفهان، قال مدير منظمة الجهاد الزراعي في جولبايكان، إن هذه الأسماك تشمل أسماك الكارب ؛ وينتج 20 من مربي الأسماك الحرارية المائية 100 طن من الأسماك سنويًا في هذه المدينة.

وأضاف: “تبلغ الطاقة الإنتاجية لأسماك المياه الباردة مثل التراوت 600 طن سنويًا ، يتم إنتاجها وتزويدها من قبل 60 مربي أسماك في أحواض تخزين المياه الزراعية”.

وقال المزارع السمكي الحراري المائي: “بسبب موهبة هذه المزرعة، وصل متوسط ​​وزن كل سمكة إلى 7 كجم، ووصل وزن كل سمكة كارب من 3 إلى 4 كجم، ومن المتوقع أن يتم حصاد أكثر من 25 طنًا من الأسماك من هذه البركة”.

وأضاف أبو طالب مسخاني: يتم إنتاج وتوريد 3 ملايين صغار من الأسماك الزرقاء الباردة (التراوت) في جميع أنحاء البلاد سنويًا..

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