التجارة.. خطة جديدة في توزيع مفردات البطاقة التموينية

2020/09/18 | 08:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير التجارة، علاء الجبوري، عن خطة جديدة في توزيع مفردات البطاقة التموينية وتقسيمها.





ونقل بيان للوزارة عن تأكيد الجبوري خلال ترؤسه اجتماع هيأة الرأي في الوزارة على "أهمية تفعيل البطاقة الالكترونية بما يسهم الارتقاء بالعمل وخاصة في موضوع البطاقة التموينية والمراكز التموينية، وان تتم صرف نوعين من البطاقة الالكترونية احدها مخصص للعوائل الفقيرة والثانية للعوائل التي لها مصدر مالي ومعيشي ويمكن ان توفر مواد غذائية من خلال مرتباتها".

وقال الجبوري، إن "تحديات الوزارة تتطلب التنسيق مع جهات حكومية اخرى بخصوص ملف البطاقة التموينية الالكترونية بشكل يخدم شريحة كبيرة من الفقراء وضرورة تحديد تجربة البطاقة الالكترونية ومعايير العمل بها فضلا عما تقدمه من مساعدة المواطنين والجهات ذات العلاقة كونها تسهم في توفير الشفافية في حال ورود حالات الخطأ وفي ابلاغ المواطن عن المواد الغذائية المجهزة ضمن مفردات البطاقة التموينية".

يشار الى ان الحكومة توزع 4 مواد غذائية أساسية {الطحين والأرز والزيت والسكر} على المواطنين ضمن البطاقة التموينية المطبقة منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتشهد عملية التوزيع تلكؤاً كبيراً وتعزوه وزارة التجارة الى نقص التمويل.

عمار المسعودي

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