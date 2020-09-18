بالفيديو.. أضرار المعهد الامريكي بعد استهدافه بعبوة ناسفة في النجف

2020/09/18 | 08:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنفجرت عبوة ناسفة على معهد امريكي لتعليم اللغة الانكليزية في محافظة النجف الأشرف في ساعة متأخرة من ليلة الخميس.وقالت شرطة النجف في بيان انها "فتحت تحقيقاً حول استهداف المعهد الامريكي لتدريس اللغة الانكليزية".وأضاف البيان ان "المعلومات الاولية تشير الى انفجار عبوة ناسفة ولا توجد أضرار بشرية فقط مادية".عمار المسعودي

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