الإعصار سالي يسقط أمطارا غزيرة على جنوب شرق أمريكا

2020/09/18 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

تسبب الإعصار "سالي" بعد تراجعه إلى عاصفة مدارية، بهطول أمطار غزيرة على أجزاء من ولايات ألاباما وفلوريدا وجورجيا الأمريكية، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

وقال المركز الوطني للأعاصير في إرشاداته النهائية عن الإعصار إنه كان على بعد نحو 115 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أوغوسطا في ولاية جورجيا ويتحرك نحو الشمال الشرقي بسرعة 39 كيلومترا في الساعة تقريبا.

ووصل "سالي" إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء قرب مدينة جالف شورز بولاية ألاباما وكان مصحوبا برياح سرعتها 169 كيلومترا في الساعة وتسبب في مقتل شخص بينما تم الإبلاغ عن فقد آخر.

وغمرت مياه الأمطار التي وصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا بعض أجزاء الساحل.



وعانت مدينة بينساكولا الساحلية في ولاية فلوريدا من فيضانات عارمة، وتعطلت حركة النقل بسبب تضرر الطرق والجسور.



وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 433 ألف منزل وشركة في أنحاء المنطقة.

يذكر أن "سالي" هي العاصفة رقم 18 التي تتكون في المحيط الأطلسي هذا العام وثامن عاصفة مدارية أو إعصار يضرب الولايات المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم

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