الإعصار المدمر سالي ..هطول امطار قاتلة في 3 ولايات اميركية

2020/09/18 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تسبب الإعصار "سالي"، الجمعة، بهطول أمطار غزيرة على أجزاء من ولايات ألاباما وفلوريدا وجورجيا الأمريكية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

وقال المركز الوطني للأعاصير في إرشاداته النهائية عن الإعصار إنه كان على بعد نحو 115 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أوغوستا في ولاية جورجيا ويتحرك نحو الشمال الشرقي بسرعة 39 كيلومترا في الساعة تقريبا.

ووصل "سالي" إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء قرب مدينة جالف شورز بولاية ألاباما وكان مصحوبا برياح سرعتها 169 كيلومترا في الساعة وتسبب في مقتل شخص بينما تم الإبلاغ عن فقد آخر.

وغمرت مياه الأمطار التي وصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا بعض أجزاء الساحل.



وعانت مدينة بينساكولا الساحلية في ولاية فلوريدا من فيضانات عارمة، وتعطلت حركة النقل بسبب تضرر الطرق والجسور.



وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 433 ألف منزل وشركة في أنحاء المنطقة.

يذكر أن "سالي" هي العاصفة رقم 18 التي تتكون في المحيط الأطلسي هذا العام وثامن عاصفة مدارية أو إعصار يضرب الولايات المتحدة.

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