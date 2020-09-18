الكشف عن حجم الاراضي (المجرفة والصالحة للزراعة) في العراق

2020/09/18 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، أن البلاد تمتلك 30 مليون دونم من الأراضي الزراعية الصالحة، مبينة ان الأراضي الزراعية التي تعرضت للتجريف تقدر بـ110 آلاف دونم.

وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي في لقاء متلفز، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "عسكرة المجتمع وزيادة القدرة الشرائية والاستيراد كانت أسبابا للهجرة من الريف إلى المدينة".

وأضاف أن "الزراعة بدأت النهوض بعد المبادرة الزراعية وصدور قانون حماية المستهلك، والآن لدينا شبه اكتفاء ذاتي من بيض المائدة والدجاج".

وتابع الخفاجي "المسترد من المبادرة الزراعية حتى الآن بلغ 900 مليار من أصل تريليونين، ولن أتهاون مع أي قرض زراعي فيه شبهة فساد".

واشار وزير الزراعة إلى أن "ضعف القانون وزيادة القدرة الشرائية أديا إلى تجريف الأراضي الزراعية، والأراضي الزراعية المجرفة تقدر بـ110 آلاف دونم، فيما لدينا 30 مليون دونم من الأراضي الزراعية الصالحة".

ووعد الخفاجي العاطلين من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بقرب انتهاء معاناتهم.

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