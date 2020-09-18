الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” جنوب سامراء

2020/09/18 | 09:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أحبطت قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي، الجمعة، تعرضا لفلول “ داعش” الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته /المعلومة/، إن “قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي تمكنت من احباط تعرض على قطعات اللواء شنها فلول “ داعش” الإرهابي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين في منطقة تل الذهب جنوب سامراء.

وأضاف، أن “القوة تصدت بكل بسالة وبطولة للتعرض الإرهابي الجبان واجبرت “الدواعش” على الانسحاب منكسرين ومنهزمين”.انتهى/25

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