الرافدين يحذر من مكاتب أهلية وجمعيات

2020/09/18 | 09:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر مصرف الرافدين الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من مكاتب أهلية وجمعيات وشركات ومكاتب المنافذ الخاصة التي تزعم منحها سلف ٢٥ مليون دينار لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "هناك جهات وأشخاص ومكاتب أهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية بالتعاون مع المصرف والتقديم عليها لقاء ضمانات الماستر كارد اضافة الى مبالغ مالية".وأشار الى ان "هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية وان الوسيلة الوحيدة والقانونية هي مصرف الرافدين وفروعه والتقديم على السلف يكون عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans ".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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