يوميات نصراوي: تسجيلات من دفتري الخاص - نبيل عودة

2020/09/18 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة نبيل عودة1 - حسين مروة في موسكووصلت موسكو عام 1968، وقضيت سنتين في معهد العلوم الاجتماعية، المعروف اكثر بالمعهد الشيوعي.تعرفت في المعهد على شخصيات شيوعية مختلفة خاصة من العراق ولبنان وسوريا، واكثر شخصية لفتت انتباهي المرحوم الدكتور حسين مروة، الذي كان يعد اطروحته لنيل شهادة الدكتوراة عن موضوع "النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ".



حضر أيضا في عام 1969 الشاعر محمود درويش، وكنا ......





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