الرافدين يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين

2020/09/18 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

حذر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من مكاتب أهلية وجمعيات وشركات ومكاتب المنافذ الخاصة التي تزعم منحها سلف 25 مليون لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك جهات وأشخاصاً ومكاتب أهلية وشركات وجمعيات تدَّعي منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية بالتعاون مع المصرف والتقديم عليها لقاء ضمانات الماستر كارد ،إضافة إلى مبالغ مالية"، مشيراً إلى أن"هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية ،وأن الوسيلة الوحيدة والقانونية هي مصرف الرافدين وفروعه".

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