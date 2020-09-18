بعد اعصار سالي واجتماع اوبك.. هذا ما وصلت اليه اسعار النفط

2020/09/18 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، لليوم الرابع على التوالي حيث قدرت بيانات اقتصادية أن السوق العالمية تعاني من عجز، مع بدأ عاصفة جديدة في في خليج المكسيك، مما يضع الخام في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 10٪.

وارتفع خام برنت 0.35 سنتا أو 0.81٪ إلى 43.61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:25 بتوقيت بغداد، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 0.39 سنتا أو 0.95٪ إلى 41.27 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا العقدين في بداية اليوم لكنهما ارتفعا بحدة هذا الأسبوع بعد أن خفض الإعصار سالي الإنتاج الأميركي ووضعت أوبك وحلفاؤها خطوات لمعالجة ضعف السوق.

وقال محللون في بنك جولدمان ساكس: "نقدر أن سوق النفط لا يزال يعاني من عجز مع وضع المضاربة الآن عند مستويات منخفضة للغاية".

وتوقع البنك الاستثماري أن تشهد السوق عجزا قدره 3 ملايين برميل يوميا بحلول الربع الرابع، متوقعا أن يصل إلى 49 دولارا بنهاية العام و 65 دولارا بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

في غضون ذلك، تشكل منخفض استوائي في الجزء الغربي من خليج المكسيك ويمكن أن يتحول إلى إعصار في الأيام القليلة المقبلة، مما قد يهدد المزيد من منشآت النفط الأميركية.

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