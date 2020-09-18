الرافدين يطلق تحذيرًا لفئات من الموظفين.. الرواتب قد تُسرَق!

2020/09/18 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذر مصرف الرافدين، الجمعة، الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من مكاتب أهلية وجمعيات وشركات ومكاتب منافذ خاصة، تزعم منحها سلف 25 مليوناً لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “هناك جهات وأشخاصاً ومكاتب أهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية بالتعاون مع المصرف والتقديم عليها لقاء ضمانات الماستر كارد اضافة الى مبالغ مالية”.

واضاف ان “هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية وان الوسيلة الوحيدة والقانونية هي مصرف الرافدين وفروعه والتقديم على السلف يكون عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans”.

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