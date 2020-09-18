مجدداً.. اتهام إنستغرام بالتجسس عبر كاميرا الهاتف

2020/09/18 | 10:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أثارت شركة فيسبوك الجدل مرة أخرى بسبب مزاعم تتعلق بإمكانية تطفلها على مستخدمي تطبيق إنستغرام من خلال كاميرا التطبيق لجمع بيانات مربحة عن مستخدميه لم يكن بإمكانه الوصول إليها بطريقة أخرى، وفق منتقديه وفي الآونة الأخيرة، تم العثور على خطأ على انستغرام أدى إلى ظهور مؤشر كاميرا أخضر (ما يعني أنها تشتغل) على أجهزة iOS 14 Beta حتى عندما كان المستخدمون يتصفحون ببساطة التطبيق من دون استخدام العدسة.ونفى فيسبوك التقارير وقال إن ثغرة أمنية وراء ذلك وقال في بيان دافع فيه عن موقفه "لا نصل إلى الكاميرا إلا عندما يسمح لنا المستخدم بذلك.وقال أيضا "لقد اكتشفنا خطأ في الإصدار "بيتا" من نظام التشغيل iOS 14 ونحن بصدد إصلاحه".وذكرت بلومبرغ أن إحدى مستخدمات إنستغرام قد قدمت الآن شكوى ضد عملاق التكنولوجيا في محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو واتهمته بالسعي للحصول على بيانات شخصية لمستخدمي انستغرام وجمع بيانات بغرض استخدامها في التسويق.وفقًا للشكوى، من خلال "الحصول على بيانات شخصية خاصة وحميمة للغاية عن مستخدميه، بما في ذلك خصوصية منازلهم يمكن لـ إنستغرام وفيسبوك وجمع "رؤى قيمة لاستخدامها في أبحاث السوق.وبحسب بلومبرغ، نفى فيسبوك مجددا الاتهامات ونفى ضلوعه في مثل ذلك.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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