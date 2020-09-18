صور لحطام المعهد الأميركي الذي تم تفجيره في النجف

2020/09/18 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اظهرت صور، الجمعة، الحطام الذي خلفه تفجير المعهد الاميركي لتعلم اللغة الانكليزية في محافظة النجف.





وحصل "ناس" (18 ايلول 2020)، على صور تظهر حطام مبنى المعهد الاميركي لتعلم اللغة الانكليزي في محافظة النجف، والذي تم استهدافه بعبوة ناسفة فجر الجمعة، مما تسبب باضرار كبيرة في المبنى، بعد ان سيطرت فرق الدفاع المدني على النيران التي اشتلعت في المبنى.

وسُمع دوي انفجار قوي في عدد من مناطق مركز محافظة النجف.

وقال مراسل "ناس" ليلة الخميس على الجمعة (18 أيلول 2020) إن "صوت انفجار قوي سُمع دويه في عدد من مناطق مركز محافظة النجف".

من جانبه، قال مصدر أمني لـ "ناس" إن "الإنفجار استهدف المعهد الأميركي لتعليم اللغة الإنكليزية في منطقة حي الغدير"، فيما لم تعلن أي من المصادر الأمنية حتى الآن تفاصيل عن الحادثة.

وفي تطور لاحق، أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا حول استهداف المعهد الأمريكي لتدريس اللغة الإنجليزية".

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