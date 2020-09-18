الإيكونوميست: الصراع العربي الإسرائيلي يتلاشى

2020/09/18 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجلة الإيكونوميست إن 7 عقود من النبذ والخلاف العربي الإسرائيلي قد انتهت ببضع توقيعات خلال الأيام القادمة، عندما وقعت الإمارات والبحرين على معاهدة سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض.

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