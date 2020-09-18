أنقرة تعلن مقتل وإصابة ثلاثة جنود أتراك شمالي العراق

2020/09/18 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة (18 ايلول 2020)، مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر ، في عملية "مخلب النمر" المتواصلة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، إن "عناصر من حزب العمال شنوا هجوما بقذائف صاروخية على قاعدة عسكرية للجيش التركي في منطقة عملية مخلب النمر، الخميس، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر.

وفي 16 حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد عناصر "بي كا كا"، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/حزيران الماضي.

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