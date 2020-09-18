مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

2020/09/18 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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تدخل مباريات دوري ابطال آسيا، اليوم الجمعة 18 أيلول الجاري مرحلة الحسم، حيث تُقام مواجهات عديدة في المنافسة.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

النصر ضد سباهان أصفهان

يُقام اللقاء في تمام الساعة ، 21:00 وينقل عبر شاشة بي ان سبورتس 7 بتعليق عامر الخوذيري.

التعاون ضد بيرسبوليس

يُقام اللقاء في تمام الساعة 21:00 وينقل عبر شاشة بي ان سبورتس 8 بتعليق أحمد البلوشي.

السد ضد العين

يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:00 وينقل عبر شاشة بي ان سبورتس 7 بتعليق عصام الشوالي.

الدحيل ضد الشارقة

يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:00 وينقل عبر شاشة بي ان سبورتس 8 بتعليق سوار الذهب.

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