ديالى تسجل اعلى نسبة شفاء من كورونا

2020/09/18 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى اعلى نسبة شفاء من فايروس كورونا خلال الاشهر السبعة الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان المحافظة سجلت اعلى نسبة شفاء من فايروس كورونا ، بلغت 93% من مجمل الاصابات المؤكدة البالغة / 8481 / اصابة ، بعد تسجيل / 51 / اصابة جديدة و / 107 / حالات شفاء ضمن الموقف الوبائي لهذا اليوم ".واضاف :" ان الحصيلة الرسمية لحالات الشفاء بلغت / 7875 / حالة ، فيما بلغ عدد المتوفين منذ تسجيل اول اصابة بمرض كورونا في آذار الماضي / 196 / حالة وفاة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة "./انتهى

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