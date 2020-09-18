احباط هجوم لداعش على قرية بين ديالى وصلاح الدين

2020/09/18 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / احبطت القوات الامنية هجوما لداعش على قرية شمال ناحية العظيم في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عناصر من تنظيم داعش هاجموا في ساعة متاخرة من الليلة الماضية قرية البو مرعي على الحدود الادارية بين ديالى وصلاح الدين من جهة ناحية العظيم شمال بعقوبة ، وتصدت لهم قوة امنية ،باسناد من الحشدين الشعبي والعشائري ، واجبرتهم على الفرار دون وقوع اصابات ".يذكر ان عناصر من داعش هاجموا الليلة الماضية نقطة امنية مرابطة باطراف قرية المخيسة ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن اصابة شرطي ، فيما قصف طيران الجيش اهدافا لداعش في بساتين المخيسة وشيخي ./انتهى

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