مصرف الرافدين يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين

2020/09/18 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حذر مصرف الرافدين من مكاتب اهلية وجمعيات وشركات ومكاتب منافذ خاصة ،تزعم منح سلف ٢٥ مليون دينار لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد .واوضح المصرف في بيان :" ان هناك جهات واشخاصا ومكاتب اهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية بالتعاون مع المصرف ، والتقديم عليها لقاء ضمانات الماستر كارد اضافة الى مبالغ مالية ".



مشيرا الى ان " هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية ".واضاف ، ان " الوسيلة الوحيدة والقانونية هي فروع مصرف الرافدين ، ويكون التقديم على السلف عبر الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans"./انتهى5

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