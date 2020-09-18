أعتقال مدير ’كي كارد’ في العراق والمالية تعلق بشأن دفع المستحقات

2020/09/18 | 10:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت شركة البطاقة الذكية في العراق، بياناً بشأن اعتقال مدير "كي كارد" بهاء عبد الحسين في بغداد، فيما علقت وزارة المالية بخصوص عمليات دفع المبالغ الم...

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