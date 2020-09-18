محكمة تركية تطلب وضع عثمان بايدمير في

2020/09/18 | 10:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزعيم البارز في حزب الشعوب الديمقراطي النائب الكوردي السابق عثمان بايدمير - صورة إرشيفية

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