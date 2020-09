2020/09/18 | 10:10 - المصدر: يس عراق

يس عراق

يس عراق: متابعة

كشفت شركة “فيسبوك” رسميا عن تصميم ومواصفات Oculus Quest 2 التي صممت لتكون من بين أفضل نظارات الواقع الافتراضي حاليا.

وتأتي النظارة الجديدة بهيكل أخف بمقدار 10% عن هياكل نظارات Oculus Quest السابقة، ويزن 503 غرامات، ويتميز بآلية جديدة للتثبيت على الرأس، وملحقات مرنة وطرية تجعله مريحا للاستخدام الطويل.

وحصلت هذه النظارة على زوج من الشاشات الصغيرة التي أتت بمعدل تحديث 90 هيرتزا، ودقة عرض تساوي (1920/1832) بيكسل.

وجهزتها فيسبوك بمعالجات Qualcomm Snapdragon XR2 الحديثة، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وبقبضات مميزة تتفاعل مع حركة جسم المستخدم للتحكم بالألعاب.

وتبعا للمطورين فإن النظارة الجديدة ستتوافق مع العديد من ألعاب الواقع الافتراضي الشهيرة مثل Star Wars: Tales from the Galaxy’s وPistol Whip: 2089 و The Climb 2.

وستطرح هذه النظارة بنسختين، نسخة أساسية بذواكر داخلية 64 غيغابايت سعرها 299 دولارا، ونسخة بذواكر 256 غيغابايت سعرها 399 دولارا، كما يمكن للمستخدم شراء كابلات USB 3.0 Type-C الخاصة بها مقابل 79 دولارا إضافية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد طول انتظار.. فيسبوك تطرح نظاراتها للواقع الافتراضي بميزات مذهلة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد طول انتظار.. فيسبوك تطرح نظاراتها للواقع الافتراضي بميزات مذهلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).