دولة اوربية تسجل حصيلة قياسية بأعداد المصابين بـ كورونا بعد اتاحة الفحوص بالمجان

2020/09/18 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت فرنسا حصيلة يومية قياسية لأعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث بلغت 10593 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 454 ألفا، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31095، حيث تم تسجيل 50 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء نحو 1.2 مليون فحص خلال السبعة أيام الماضية، وأظهرت البيانات أن 5.4% منهم جاءت نتائجهم إيجابية.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان.

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