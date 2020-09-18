شاهد البث المباشر من سوق الشورجة عبر شاشة تلفزيون عراق 24 HD

2020/09/18 | 10:17 - المصدر: يس عراق

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يبث تلفزيون عراق 24 HD ساعات الصباح الاولى من سوق الشورجة في العاصمة بغداد بعد عودة الحركة عقب أشهر من الإغلاق

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