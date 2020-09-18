شاهد: كشف الدلالة لقاتل الصيدلانية شيلان من داخل شقة الضحايا وتفاصيل جديدة

2020/09/18 | 10:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نفذت وزارة الداخلية كشف الدلالة للمتهم بقتل عائلة الصيدلانية شيلان.

وعرضت الوزارة اعترافات القاتل وهو منتسب لشرطة حماية السفارة الروسية الواقعة بالقرب من منزل عائلة الضحية في منطقة المنصور.

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