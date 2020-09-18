بالصور.. حملة لإزالة التجاوزات في مدينة الصدر والبدء بأبرز أسواقها

2020/09/18 | 10:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، عن حملة لإزالة التجاوزات في مدينة الصدر شرق العاصمة.وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة بلدية الصدر الأولى بإسناد مديرية الحراسات في الأمانة والقوات الأمنية الماسكة للأرض بحملة لإزالة التجاوزات في سوق الحي ضمن مدينة الصدر".وبين ان "الحملة تضمنت إزالة عدد من التجاوزات المختلفة عن السوق المذكور والذي يعتبر أحد أبرز الأسواق الشعبية في مدينة الصدر بالإضافة الى إزالة عدد من حظائر المواشي عن واجهة قطاع 18 ضمن القاطع البلدي".عمار المسعودي

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