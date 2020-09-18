مصرف حكومي يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين

2020/09/18 | 10:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/حذر مصرف الرافدين من مكاتب اهلية وجمعيات وشركات ومكاتب منافذ خاصة، تزعم منح سلف ٢٥ مليون دينار لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد .واوضح المصرف في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، ان "هناك جهات واشخاصا ومكاتب اهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية بالتعاون مع المصرف ، والتقديم عليها لقاء ضمانات الماستر كارد اضافة الى مبالغ مالية ".مشيرا الى ان "هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية ".واضاف ، ان " الوسيلة الوحيدة والقانونية هي فروع مصرف الرافدين ، ويكون التقديم على السلف عبر الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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