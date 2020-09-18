مدرب الشرطة: اقتربنا من الدور الثاني في الأبطال وموقعة استقلال طهران ستكون حاسمة

2020/09/18 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد مدرب فريق الشرطة العراقي بكرة القدم عبد الغني شهد، الجمعة ( 18 أيلول 2020)، أن فريقه وبعد الفوز على الاهلي السعودي امس الخميس إقترب من الدور 16 بمنافسات ابطال آسيا الجارية حاليا في الدوحة.

وكان فريق الشرطة قد حقق امس الخميس فوزا على الاهلي السعودي 2-1 في الاياب بعد إن خسر الذهاب الاثنين صفر -1.

وقال شهد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "سبق وأن ذكرت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الاهلي السعودي الاخيرة بأن مباراة استقلال طهران الاحد المقبل هي الحاسمة لتأهل الفريق الى الدور 16 عن منافسات المجموعة الاولى".

واضاف أنه "لابديل لدينا غير الفوز على الفريق الايراني، رغم ان التعادل قد يؤهلنا ايضا لكنه يدخلنا في حسابات معقده للمنافسته على البطاقة الثانية للمجموعة حيث اننا سننتظر لقاءه الاخير مع الاهلي السعودي لحسم النتيجة، اما الفوز على الاستقلال فأنه يؤهلنا مباشرة من دون انتظار النتيجة الاخيرة".

وأوضح شهد أن "الفريق الايراني حصل على الاستراحة الطويلة قبل مباراتنا معه الاحد المقبل، حيث لم يلعب اي مباراة، بينا سيلعب فريقنا المباراة الثالثة خلال ستة ايام وهذا مايقلقنا بسبب الارهاق الذي سيتعرض اليه الفريق".

واكد، أن "ثقته باللاعبين كبيرة جدا وما قدمه الفريق في لقائي الاهلي السعودي اكد انه يسير بخط بياني مرتفع".

يشار الى ان الاهلي السعودي هو من يتصدر حاليا المجموعة الاولى بـ 6 نقاط يليه الشرطة ب، 4 نقاط واستقلال طهران بنقطة واحدة، فيما انسحب الوحدة الاماراتي من البطولة.

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