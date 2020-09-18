حيدر الصوفي : عمليات القاء القبض الاخيرة خاصة بملفات مركونة تم تفعيلها

2020/09/18 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي :" ان عمليات القاء القبض الاخيرة الخاصة بمكافحة الفساد، هي لملفات مركونة تم تفعيلها".وقال الصوفي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عمليات القاء القبض الاخيرة ، التي طالت شخصيات بمواقع حكومية سابقة وحالية تمت وفق مذكرات قبض قانونية ".واضاف :" ان ملفات المقبوض عليهم كانت كاملة ومركونة سابقا ، وتم تقديمها للقضاء فاصدر مذكرات القبض"./انتهى3

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