اخماد حريق اندلع في سوق وسط البصرة

2020/09/18 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل سوق / المغايز / في العشار وسط البصرة .وذكر مصدر في الدفاع المدني :" ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع الليلة الماضية والحق اضرارا مادية فقط بالمحال التجارية دون تسجيل اصابات بشرية".واضاف المصدر :" ان النيران شبت في (6) محال لبيع الملابس و(6) مخازن متنوعة داخل السوق ، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق ".



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