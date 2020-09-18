موارد ديالى تنفي حدوث أزمة في مصادر المياه في المحافظة

2020/09/18 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / نفت مديرية الموارد المائية في ديالى وجود نقص في مواردها المائية في عموم المحافظة .وقال مهند المعموري مدير الموارد المائية في المحافظة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مناسيب بحيرة حمرين ، التي تعد اكبر خزين مائي في ديالى ، تعاود الارتفاع في موسم الشتاء حسب كميات الامطار ، الى جانب ارتفاع الايرادات عن التصاريف لقلة الاستخدامات المائية الشتوية بعد انخفاضها في موسم الصيف بسبب زيادة معدل التصاريف عن الايرادات المائية الى البحيرة".واضاف :" ان كميات التصاريف تبلغ 80 متراً مكعباً موزعة على الوحدات الادارية في المحافظة ، وليس هناك اي ازمة مائية خلال الفترة المقبلة ، بعد تأمين المياه للخطة الشتوية القادمة والتي تم اعدادها بانتظار مصادقة الوزارة عليها "./انتهى

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