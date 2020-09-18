الصحة العراقية تكشف احصائيات جائحة كورونا في عموم البلاد

2020/09/18 | 10:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا في عموم البلاد....

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