واشنطن: داعش يواصل تمدده بـ20 فصيلا خارج سوريا والعراق

2020/09/18 | 10:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب أن تنظيم داعش الارهابي يواصل تمدده عالميا مع نحو عشرين فصيلا تابعا له، وذلك على الرغم من اجتثاثه من س...

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