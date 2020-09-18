طهران تستذكر الهجوم على قنصلياتها في العراق

2020/09/18 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دان المتحدث باسم وزارة خارجية الإيرانية، سعيد زادة، الجمعة، الهجمات على الوفود والبعثات الدبلوماسية في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى تشديد حماية الأماكن الدبلوماسية.

واستذكر زادة تعرض الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق إلى هجمات، داعيا الحكومة العراقية إلى تشديد وتعزيز الحماية للأماكن الدبلوماسية وضمان سلاسة تنفيذ المهام الدبلوماسية في هذا البلد ، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وتعرضت القنصليات الايرانية في كل من النجف والبصرة، العام الماضي، الى هجومات نفذها محتجون دعوا الى انهاء التدخل اليراني في الشأن العراقي

وكانت السفارة البريطانية في بغداد، أعلنت الثلاثاء، أن عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت "سيارات دبلوماسية بريطانية في بغداد"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

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