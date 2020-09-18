رئيس الوزراء السوداني ينفى الموافقة على استبدال العملة الوطنية

2020/09/18 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ما راج على نطاق واسع عن موافقته على استبدال العملة الوطنية، المتدهورة مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء.

وكان عضو لجنة الحرية والتغيير عادل خلف الله، قال إنه طرح الفكرة على رئيس الوزراء وأن الأخير “لم يعترض”، وفق ما ذكر موقع “سودان تربيون”.

وترفض الحكومة الانتقالية استبدال الجنيه بحجة ارتفاع كلفته، رغم تأكيد خبراء اقتصاديون أن نحو 90% من العملة خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يُسهل المضاربة في أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء، بما يزيد تدهور قيمة الجنيه.

وقال السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء، البراق النذير الوراق، في تصريح مكتوب الخميس: “نؤكد أن قرار تبديل العملة مسألة فنية بحتة وفي ظل دولة المؤسسات فإن البنك المركزي هو الجهة المعنية بتقدير الموقف وكيفية التعامل معه”.

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