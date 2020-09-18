كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 30 مليوناً

2020/09/18 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة، أن إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 30 مليون حالة.

ووصلت الإصابات بكورونا في العالم إلى 30 مليون و71 ألفاً و368 حالة، بينما تقترب حصيلة الوفيات من مليون بعد وصولها إلى 944 ألفاً و887 حالة.

ومازالت الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تسجيلاً للإصابات (6674411)، تليها الهند (5118253)، ثم البرازيل (4455386).

وتستكمل قائمة الدول العشر الأوائل روسيا (1081152)، وبيرو (744400)، وكولومبيا (743945)، والمكسيك (684113)، وجنوب أفريقيا (655572)، وإسبانيا (625651)، والأرجنتين (601713).

وتأتي الولايات المتحدة أيضاً على رأس الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات بـ197 ألفاً و633 حالة، تليها البرازيل في المركز الثاني (134935) والهند (84372).

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