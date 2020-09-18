ارتفاع أسعار هواتف هواوي في الصين وسط المخاوف

2020/09/18 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

يسارع المستهلكون الصينيون إلى شراء هواتف هواوي التي تتميز بشرائح كيرين (Kirin) المتطورة، وذلك خوفًا من أن القيود المفروضة على وصول الشركة إلى التكنولوجيا الأمريكية ستؤدي قريبًا إلى وقف إنتاج أجهزتها الرائدة.

وقال بائعو الهواتف في هواشيانغبي (Huaqiangbei)، السوق الكبرى للإلكترونيات في العالم الواقعة في جنوب مدينة شنتشن: إن أسعار هواتف هواوي الجديدة والمستعملة قد ارتفعت بشكل مطرد خلال الشهر الماضي، بنحو 400 إلى 500 يوان في المتوسط.

وقال أحد البائعين: إن نموذج تصميم بورش لجهاز (Huawei Mate 30) الرائد تم بيعه مقابل 14000 يوان (2067 دولارًا أمريكيًا) بعد أن كان سعره 10000 يوان في شهر يناير.

وكان الهاتف متاحًا بسعر مماثل في السوق الإلكتروني (Taobao)، وقال أحد البائعين: إن المستهلكين قلقون بشكل متزايد بشأن توريد مكونات للهواتف الجديدة.

وأصبحت هواتف هواوي باهظة الثمن، لكن الأمر يعود إلى العرض والطلب، وفي حال أحب الناس العلامة التجارية، فسوف يدفعون أكثر.

وتحركت الحكومة الأمريكية العام الماضي لمنع معظم الشركات الأمريكية من إجراء أعمال تجارية مع هواوي، قائلة: إن شركة صناعة معدات الاتصالات والهواتف الذكية الكبرى في العالم كانت خاضعة للحكومة الصينية.

ونفت شركة هواوي مرارًا وتكرارًا أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي.

وشددت الولايات المتحدة في الشهر الماضي القيود لخنق وصول هواوي إلى الرقاقات المتاحة تجاريًا، مما دفع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) إلى وقف شحن الرقاقات إلى هواوي.

وقال ريتشارد يو (Richard Yu)، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي: إن الشركة ستتوقف عن تصنيع رقاقات كيرين (Kirin) في 15 سبتمبر بسبب الإجراءات الأمريكية لمنع وحدة تصنيع الرقاقات (HiSilicon) عن التكنولوجيا الحيوية.

وتعتمد (HiSilicon) على برامج من شركات أمريكية، مثل (Cadence Design Systems) أو (Synopsys)، لتصميم رقاقاتها، إلى جانب الاعتماد على مصادري خارجية للإنتاج، مثل (TSMC)، التي تستخدم معدات أمريكية الصنع.

وقال تجار الجملة في السوق: إنهم كانوا مشغولين الشهر الماضي بتلبية الطلب الإضافي للمبيعات عبر الإنترنت، مع ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة كل بضع ساعات، ولم يكونوا متأكدين من كمية العرض المتبقية لدى الموزعين.

ولا تكشف هواوي عن معلومات المخزون، وقال متحدث باسم الشركة: إن هواوي تواصل العمل حسب الطلب.

ومن المحتمل أن يستمر مخزون الرقاقات خلال النصف الأول من العام المقبل، وأحد الخيارات المتاحة أمام هواوي للحفاظ على رقاقات كيرين لفترة أطول يتمثل في شحن كمية أقل لبقية العام.

وقالت هواوي في الأسبوع الماضي: إنها تخطط لجعل نظام التشغيل (HarmonyOS) موجودًا على الهواتف الذكية العام المقبل، وذلك للتغلب جزئيًا على قيود الولايات المتحدة فيما يتعلق بوصولها إلى أندرويد من جوجل.

وقالت المحللون: إن إطلاق (HarmonyOS) سيكون ابتكارًا رمزيًا فقط إذا لم تعد هواوي تمتلك إمدادات الرقاقات اللازمة لصنع هواتف متطورة.



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